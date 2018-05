Presa americana: Black Cube i-a spionat consilierii lui Obama pentru a-i furniza informatii lui Trump

Ziare.

com

Asta in contextul in care, duminica, The Observer a scris caAmintim ca Donald Trump a criticat in repetate randuri acordul cu Iranul, iar pe 12 mai urmeaza sa decida daca SUA se vor retrage din acord.Conform unor oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Administratie, Trump este aproape decis sa se retraga.The New Yorker relateaza cazul lui Ann Norris, fost oficial al Departamentului de Stat, casatorita cu, si pe cel al sotiei consilierului de politica externa al administratiei Obama, Rebecca, ambele fiind abordate printr-un e-mail de persoane diferite, in ambele cazuri, abordarile fiind considerate ciudate.In iunie 2017, Ann Norris, care este casatorita cu Ben Rhodes, fost consilier de politica externa si sustinator al acordului nuclear cu Iranul, a fost abordata de o femeie care s-a prezentat ca fiind Eva Novak si care a sustinut ca lucreaza pentru o companie cinematografica din Londra interesata sa realizeze un film despre "vietile personale ale oficialilor guvernamentali care pot influenta pacea sau razboiul" in perioade de crize geopolitice, inclusiv "negocieri nucleare cu un stat ostil". Norris a sustinut ca solicitarea i s-a parut bizara si ca nu i-a dat curs.Rebecca Kahl a fost abordata tot pe mail, cu aproximativ o luna inaintea lui Norris, de catre o femeie care a spus ca se numeste Adriana Gavrilo si ca este reprezentant al unei firme din Londra care vrea sa lanseze o initiativa privind educatia si viza scoala la care invata fiica cuplului Kahl si la care Kahl facea voluntariat.Desi s-a oferit sa discute cu staff-ul scolii, Gavrilo a insistat sa vorbeasca doar cu ea, iar Kahl a sustinut ca s-a simtit cumva vizata si a intrerupt corespondenta.Conform The New Yorker,, paginile lor de Linkedin prezentand o femeie blonda, slaba, care spune ca este vorbitor fluent al limbii sarbe, iarMai mult, nici cele doua adrese de mail nu functionau si nici la numarul de telefon indicat de Novak nu raspundea nimeni. Nici companiile la care acestea au spus ca lucreaza, cu adrese in cladiri de birouri, nu pareau sa fi functionat vreodata acolo.Conform autorului articolului, documente obtinute de publicatie releva ca- firma la care a apelat si Harvey Weinstein, despre care afirma ca ofera serviciile unor angajati de elita din armata israeliana si din serviciile secrete, inclusiv Mossad -De asemenea, conform sursei citate,sau zvonul ca Rhodes ar fi unul dintre cei aflati la originea "demascarii" oficialilor din perioada de tranzitie a lui Trump ale caror nume apareau in documente ale serviciilor de informatii, lucruri negate de cei doi consilieri.Publicatia remarca faptul ca aceasta operatiune este similara celei realizate in beneficiul producatorului Harvey Weinstein si prezinta si punctul de vedere al companiei Black Cube care precizeaza ca politica sa nu ii permite sa furnizeze detalii despre clienti si