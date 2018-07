Tornade puternice in America, soldate cu cel putin 17 victime (Video)

Debris goes flying as a tornado touches down in central Iowa, where several people were injured as severe storms moved through the area. https://t.co/aSC6Ixthco pic.twitter.com/xR0R138tQF - ABC News (@ABC) 20 iulie 2018

Tornado's aftermath: Vehicles flipped over and piled on top of one another in the parking lot of a central Iowa company where several people were injured as severe weather made its way across the region. https://t.co/DiOiUkfw2Q pic.twitter.com/AOFOapIqEq - ABC News (@ABC) 20 iulie 2018

"Houses are being torn to shreds."



A tornado rips the roof off several homes near Des Moines, Iowa as severe thunderstorms moved across the state. Authorities say no injuries have been reported. https://t.co/2QY1zCB71D pic.twitter.com/wtFUSDeq3m - ABC News (@ABC) 19 iulie 2018

Orasele afectate sunt Mashalltown, Pella si Bondurant. Zece oameni au fost raniti in Marshalltown, iar sapte la o fabrica din apropierea localitatii Pella, relateaza New York Times.Mai multe cladiri au fost distruse in Marshalltown, un oras cu 27.000 de locuitori, aflat la nord-est de orasul Des Moines, capitala statului Iowa.Singurul spital din Marshalltown a fost afectat de vreme. Toti cei 40 de pacienti de la UnityPoint Health au fost transferati la un spital mai mare din Waterloo.Camera de urgente din spitalul din Marshalltown a ramas deschisa pentru a trata pacientii grav raniti in urma furtunilor.Rod Donavon, meteorolog in cadrul Serviciului National de Vreme, a informat ca doua furtuni minore au cauzat seria de tornade.