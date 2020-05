Trei membri ai echipei de la Casa Alba care lupta contra COVID-19 s-au autoizolat

Ziare.

Robert Redfield, directorul Centrului pentru preventia bolilor infectioase (CDC), si Anthony Fauci, consilier al presedintelui Donald Trump, s-au plasat in carantina dupa ce au fost in contact cu persoane contaminate.Al treilea responsabil este Stephen Hahn, care conduce Agentia americana pentru securitatea alimentelor si medicamentelor (FDA).Aceste informatii survin la o zi dupa anuntul conform caruia Katie Miller, purtatoarea de cuvant a vicepresedintelui Mike Pence, a fost testata pozitiv la coronavirus SUA au inregistrat 1.568 de decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, cifra care a majorat numarul total de morti la 78.746, potrivit bilantului dat publicitatii sambata seara de Universitatea Johns Hopkins.Potrivit acestei universitati din Baltimore (est), 1.309.164 de cazuri au fost detectate in aceasta tara cea mai afectata de pandemie, daca este sa se dea crezare unor date care ar putea fi cu toate acestea subestimate si in SUA, ca peste tot in lume, din cauza testarilor insuficiente.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a semnalat sambata pe Twitter decesul a "trei tineri new-yorkezi", la o data pe care nu a precizat-o, din cauza unei boli inflamatorii cu simptome apropiate de boala Kawasaki, legata probabil de COVID-19.Cuomo a anuntat un prim astfel de deces cu o zi inainte. "Chiar daca acestea sunt rare, le cerem parintilor sa fie vigilenti", a notat el.