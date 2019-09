Trump interzice tigarile electronice cu arome. FDA: Imbolnavirile, cauzate de lichidul cu extract de marijuana si vitamina E

Ziare.

com

Donald Trump le-a declarat jurnalistilor de la Casa Alba ca este nevoie de masuri "foarte, foarte puternice" in privinta tigarilor electronice, intrucat acestea reprezinta un pericol pentru "copiii nevinovati", informeaza Mediafax.La randul sau, secretarul american al Sanatatii, Alex Azar, a anuntat ca Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) va redacta in urmatoarele saptamani o serie de reglementari in privinta acestor dispozitive.FDA a anuntat anterior ca imbolnavirile sunt cauzate de utilizarea lichidelor cu extract de marijuana procurate de pe piata neagra."Asociatia Industriei de Vaping din Romania (AIV) doreste sa informeze opinia publica, despre concluziile preliminare ale FDA, referitoare la cazurile de imbolnavire in lant din SUA, care initial au fost atribuite in mod eronat vapingului - https://www.fda.gov/consumers/consumerupdates/vaping-illnesses-consumers-can-help-protect-themselves-avoiding-tetrahydrocannabinol-thccontaining.Reamintim ca prezentarea acestor cazuri de catre mass-media romaneasca si de anumite personalitati din lumea medicala, a fost de un alarmism absolut gratuit, fiind insotita de afirmatii de genul 'Tigarile electronice pot cauza moartea' si de o serie de asertiuni absolut surprinzatoare: pe langa reluarea ideii ca vapingul ar fi de vina pentru aceste imbolnaviri (desi investigatia era inca in curs), a aparut si recomandarea catre adulti de a evita vapingul.Agentia Alimentelor si Medicamentelor din SUA (FDA) a emis un comunicat prin care ofera consumatorilor informatii utile pentru a se proteja, in timp ce continua sa investigheze cazurile recente de imbolnavire, soldate cu o serie de decese. Potrivit FDA, multe dintre esantioanele testate ca parte a investigatiei in curs, contin tetrahidrocanabinol (sau THC, o componenta psihoactiva a plantei de marijuana) si, de asemenea, cantitati semnificative de acetat de vitamina E, provenite de pe piata neagra.Acetatul de vitamina E este o substanta prezenta in produsele de larg consum, sau in suplimentele alimentare, dar datele referitoare la efectele inhalarii sale sunt limitate. Cel putin unul dintre decesele facute publice pare sa fi fost cauzat de produse ilicite pentru vapat care contin THC, iar in multe dintre cazurile de boala raportate in diverse state, pacientii au recunoscut utilizarea recenta a acestuia", precizeaza AIV intr-un comunicat.FDA indeamna consumatorii sa evite achizitionarea produselor de vapat de pe strada si sa nu utilizeze lichid cu THC, sau sa modifice/ adauge substante la produsele cumparate din magazine."Asadar, concluziile preliminare al FDA arata ca nu produsele de vaping legale, achizitionate din magazine precum lichide cu nicotina destinate tigarilor electronice, vaporizatoarele, produsele cu tutun incalzit sau altele au cauzat recentele imbolnaviri din SUA, ci lichidele cu extract de marijuana, procurate de pe piata neagra, pe care utilizatorii le-au pus in aceste dispozitive", precizeaza AIV.Conform asociatiei Industriei de Vaping din Romania (AIV), lichidele cu nicotina pentru vaping sunt clar legiferate pe piata romaneasca prin legea 201/2016 care transpune Directiva Europeana, privind produsele din tutun si produsele conexe (TPD II).Comercializarea lor pe piata, poate fi facuta doar dupa o notificare de 6 luni in prealabil, timp in care producatorul are obligatia de a furniza autoritatilor buletine de analiza toxicologica."Institutiile de reglementare din Romania trebuie sa bazeze deciziile de reglementare, cruciale pentru sanatatea fumatorilor si lupta impotriva fumatului, pe adevarul stiintific, iar concluziile anchetei FDA vin sa reconfirme faptul ca aceste produse sunt sigure", subliniaza AIV.