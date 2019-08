Ucigasul lui Robert Kennedy a fost injunghiat in inchisoare, la 51 de ani de la asasinatul care a socat o lume intreaga

Ziare.

Autoritatile au anuntat ca atacul a avut loc in penitenciarul din apropiere de San Diego vineri dupa amiaza si ca gardienii au reactionat rapid. Numele victimei, care este in stare stabila, nu a fost dat publicitatii in mod oficial, insa informatia a aparut in mass-media din mai multe surse, relateaza BBC Conform acestora, cel injunghiat este Sirhan Sirhan (75 de ani), nefiind cunoscut motivul agresiunii. Atacatorul, unul dintre detinuti, a fost plasat la izolator.In data de 5 iunie 1968, Sirhan Sirhan l-a impuscat de trei ori pe senatorul Robert F Kennedy, unul dintre candidatii cu sanse la alegerile prezidentiale din SUA. Kennedy a fost ucis in bucataria hotelului Ambasador din Los Angeles, la scurt timp dupa ce aflase ca a castigat alegerile primare din California pentru desemnarea candidatului democratilor la prezidentiale.Senator de New York si fratele fostului presedinte John F Kennedy, si el asasinat, Robert F Kennedy a murit la spital, o zi mai tarziu.La procesul care a avut loc in 1969, Sirhan a fost condamnat la moarte, insa dupa trei ani sentinta a fost comutata la pedeapsa cu inchisoarea pe viata. El a cerut in repetate randuri eliberarea conditionata, insa cererile sale au fost respinse.Palestinian cu cetatenie iordaniana, Sirhan Sirhan a spus ca nu are remuscari pentru ceea ce a facut si a explicat ca s-a simtit tradat de ajutorul oferit de Robert F. Kennedy Israelului in 1967.C.B.