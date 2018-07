Ultima gaselnita de peste ocean: Americanii isi vor putea face arme la imprimanta 3D

Care sunt implicatiile

Ziare.

com

Aceasta intelgere pune capat unui litigiu de ani de zile care a inceput in momentul in care Cody Wilson, care se descrie drept un anarhist post-stanga, a publicat in mediul online mai multe schite cu ajutorul carora orice doritor isi putea printa 3D o arma pe care a denumit-o "The Liberator/ Liberatorul". Asta se intampla in 2013, potrivit CNN Pistolul poate fi realizat aproape in intregime din polimer ABS (Acrilonitril Butadien Stiren) - acelasi care este folosit si pentru jucariile Lego - utilizat in printarea 3D.Singurele parti metalice din arma lui Wilson sunt boltul si o bucatica de metal inclusa in arma pentru a se conforma Legii privind armele de foc nedetectabile.Departamentul de Stat l-a obligat pe Wilson, care este direcotrul ONG-ului Defense Distributed, sa stearga schitele din online, sustinand ca acestea incalca ITAR (Regulamentul privind traficul international in domeniul armamentului), care reglementeaza exportul materialelor, serviciilor si datelor tehnice din domeniul apararii.Practic, oficialii au argumentat ca oricine, din orice alta tara - un stat in care poate SUA nu vand arme - ar putea descarca schitele si produce propria arma. Wilson a fost de acord si a sters schitele, insa fisierele fusesera deja descarcate de milioane de ori.Astfel ca, in 2015, el a dat in judecata guvernul federal.Dupa mai bine de 3 ani de atunci, s-a ajuns la o intelegere, potrivit careia Wilson si ONG-ul sau pot publica pe site-ul organizatiei schite, fisiere, dar si desene care sa indrume doritorii sa isi faca arme la imprimanta 3D.Astfel de arme, pe care oricine le poate produce in propria casa, sunt denumite "Arme Fantoma", intrucat nu au serie si astfel nu pot fi detectate.Wilson a creat o pagina web de unde oamenii pot descarca schite pentru arma Liberatorul, o mitraliera AR-15, un pistol Beretta M9, dar si alte tipuri de arme. Utilizatorii au posibilitatea ca, la randul lor, sa publice propriile schite pentru arme sau alte accesorii.Wilson argumenteaza ca fisierele reprezinta o sursa buna pentru cei care doresc sa isi construiasca sau sa isi scoata la imprimanta 3D o arma, desi sustine ca ultima varianta nu e "practica" pentru toata lumea."Inca nu este o posibilitate pentru toata lumea. Vom urmari cum evolueaza lucrurile. Schitele vor fi pe site oricum", a spus Wilson.Avery Gardiner, copresedintele unei companii care militeaza pentru controlul armelor, avertizeaza ca, in acest mod, oricine, inclusiv teroristi sau oameni care sunt prea periculosi pentru a trece de o verificare minima, poate obtine arme extrem de usor."Cred ca toata lumea din SUA ar trebui sa fie ingrozita de aceasta idee", a punctat Gardiner.