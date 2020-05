Un agent de paza a fost impuscat mortal dupa ce nu a lasat o femeie in supermarket fara masca de protectie

Ziare.

Agentul de paza Calvin Munerlyn a fost ucis in orasul Flint, la scurt timp dupa ce i-a spus fiicei lui Sharmel Teague (43 de ani) ca nu poate intra in magazin, deoarece nu are masca de protectie, au anuntat autoritatile, citate de Yahoo News Ulterior, la fata locului si-au facut aparitia doi barbati: sotul si fiul lui Sharmel, iar agentul de paza a fost impuscat mortal.Autoritatile au anuntat ca i-au pus sub acuzare pe Sharmel Teague, Larry Teague (44 ani) si Ramonyea Bishop (23 ani).Conform martorilor, cel care l-a impuscat mortal pe agentul de paza ar fi Ramonyea Bishop.Sharmel Teague a fost deja arestata, in timp ce ceilalti doi sunt cautati de politie.In Michigan situatia era deja extrem de tensionata, iar saptamana trecuta mai multi oameni inarmati au incercat sa intre in camera legislativa in timpul unei sedinte, nemultumiti ca starea de urgenta s-ar putea prelungi.C.S.