Un american din Florida a dat lovitura: A castigat nu mai putin de 450 de milioane de dolari la loto

Ziare.

com

Daca alege varianta de a incasa premiul cash, acesta va pleca acasa cu 281 milioane de dolari.Loteria din Florida a anuntat ca biletul a fost cumparat de la un magazin "7-Eleven" din Port Richey, Florida, care va fi premiat cu 100.000 de dolari pentru ca a vandut biletul norocos.Numerele extrase vineri seara au fost 28, 30, 39, 59, 70 si numarul special 10, potrivit CBS News Momentan, castigatorul ramane un mister, dar nu pentru prea multa vreme, intrucat acesta e obligat de lege sa isi faca publica identitatea.Numele, orasul si alte detalii pot fi facute publice, cu exceptia adresei si a numarului de telefon, care sunt confidentiale, potrivit site-ului Loteriei din Florida.Potrivit aceleasi surse, doar alte trei jackpot-uri Mega Millions au fost mai mari decat acesta. Un jackpot de 656 milioane de dolari in 2012; 648 milioane de dolari in 2013 si 536 milioane de dolari in 2016.A.D.