Un avion de lupta s-a prabusit intr-un parc national din SUA

Prabusirea s-a produs in jurul orei locale 10:00, in zona cunoscuta sub numele canionul Star Wars, nu departe de baza aeriana China Lake, relateaza DPA."Incercam inca sa lamurim lucrurile. Avem o echipa de cautare si salvare plecata de la China Lake si o alta plecata de la baza navala Lemoore, care include un medic", a declarat lt. cmdr. Lydia Bock.Nu se stie daca cei care au fost raniti se aflau in zona pentru a urmari survolul avioanelor de lupta. Taylor a precizat ca tot acolo este si o parcare si un loc de odihna."Sunt multi oameni care se opresc aici fara nicio legatura cu avioanele", a spus el.Desi nu este o practica obisnuita ca avioanele militare sa zboare la altitudine redusa deasupra parcurilor nationale, situatia se prezinta diferit in cazul Death Valley."Este una dintre principalele atractii", a declarat Patrick Taylor, responsabil cu comunicarea in cadrul Parcului national Death Valley.Fortele aeriene si navale au folosit zona pentru antrenament militar inca de la inceputul anilor 1930.