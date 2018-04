Un avion F-16 s-a prabusit in statul american Nevada

Ziare.

com

"Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in cursul unui antrenament de rutina la centrul de testare Nevada", se arata intr-un comunicat al fortelor aeriene din SUA, citat de CNN.Nu au fost facute publice date despre starea pilotului, iar autoritatile au demarat o ancheta pentru a stabili circumstantele producerii accidentului.Este cel de-al patrulea incident in care sunt implicate aeronave ale armatei americane in mai putin de 24 de ore.