Un baiat de 12 ani a primit in dar o lupa, iar familia lui nu va uita prea curand acest Craciun

Ziare.

com

Nissa-Lynn Parson, mama baiatului, a postat pe Facebook pozele de la ceea ce numeste una dintre cele mai memorabile zile de Craciun de pana acum pentru familie.Femeia povesteste pentru CNN ca, dupa ce cadourile de Craciun au fost deschise, fiul ei Cayden a iesit in curte, impreuna cu fratii sai, pentru a face gauri in ziare cu ajutorul lupei. Vantul a imprastiat bucati fumegande din ziar, iar peluza a luat foc.Membrii familiei pot fi vazuti in imaginile postate de mama cum, imbracati in pijamale asortate si "inarmati" cu furtunuri, paturi si galeti, incearca sa stinga focul.Parson si sotul ei, Justin, spun ca nu s-au mirat atunci cand Cayden a cerut o lupa, deoarece este un cititor avid, interesat pe deasupra de stiinta. Pe lista sa de cadouri s-au mai aflat carti, o claviatura si un kit pentru construirea de roboti.Si vecinii de-alaturi s-au ales cu iarba putin arsa, dar sunt recunoscatori ca nu a fost mai grav.C.S.