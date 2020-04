Un barbat de 99 de ani a fost amendat dupa ce a mers la o petrecere

Ziare.

Acest episod a avut loc in localitatea Lakewood, din statul american New Jersey, unde adunarile si petrecerile au fost interzise in incercarea de a evita raspandirea pandemiei de coronavirus, relateaza CNN Un barbat de 99 de ani, impreuna cu alte 9 persoane, au incalcat insa aceasta regula.Cei 10 au fost amendati de politie pentru ca au mers la o petrecere de logodna.In New Jersey au fost interzise adunarile si petrecerile incepand cu data de 21 martie."Nu-mi vine sa cred ca trebuie sa spun asta pentru a doua oara! Fara petreceri de Corona! Sunt ilegale, periculoase si stupide! Iti vom distruge petrecerea! Vei plati o amenda uriasa! Si te vom face de rusine pana cand tuturor le va intra in cap acest mesaj!", a scris pe Twitter guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy.In New Jersey sunt confirmate 25.590 de cazuri de coronavirus, iar 537 de persoane au murit.In acest moment, 93% din populatia SUA se afla in izolare obligatorie, iar oamenii mai pot iesi din casa doar pentru urgente.C.S.