Un camion cu 133 de milioane de albine s-a rasturnat in Montana

Ziare.

com

Autocamionul care transporta peste 18.000 de kilograme de albine s-a rasturnat pe o strada din Bozeman, Montana, in timpul deplasarii catre North Dakota din California, conform postului KTVQ-TV.Un oficial din cadrul departamentului de pompieri a declarat ca prezenta unui numar atat de mare de albine a provocat confuzie in randul echipelor de interventie, relateaza New York Post."Trebuia sa stabilizam camionul, pentru ca se afla pe o parte si din el se scurgea combustibil", a spus Brian Nickolay. "Am luat toate masurile de precautie pentru a asigura siguranta membrilor nostri (...) si pentru a reduce riscul de a fi intepati", a adaugat reprezentantul pompierilor.Un apicultor a declarat postului citat ca 18.000 de kilograme de albine reprezinta echivalentul a circa 133 de milioane de albine.Cei doi barbati aflati in autocamion nu au fost raniti.