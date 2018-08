Un congresmen american ar fi delapidat 250.000 de dolari din fonduri de campanie pentru a-si plati vacante si tratamente dentare

Ziare.

com

Duncan si Margaret Hunter sunt acuzati ca, pentru a plati vacantele familiei in Hawaii si Italia, tratamente dentare, bilete de teatru si multe alte cheltuieli fara legatura cu o campanie electorala, au anuntat autoritatile americane, relateaza miercuri AFP.Procurorul federal Adam Braverman a declarat intr-un comunicat ca Duncan Hunter, 41 de ani, si sotia sa, 43 de ani, sunt acuzati ca "au sustras in repetate randuri bani din fondurile electorale ca si cum ar fi fost vorba despre conturi bancare personale"."Reprezentantii alesi ar trebui sa pastreze increderea publicului si sa nu abuzeze de pozitiile lor in interes personal", a adaugat el.Cuplul urmeaza sa compara joi dimineata in fata unui tribunal federal din San Diego, a anuntat Ministerul Justitiei intr-un comunicat.Acuzatiile impotriva lui Hunter, rezultatul unei anchete federale de un an, se refera la frauda electronica, falsificarea de dosare, incalcari ale finantarii campaniei si conspiratie.Procurorii au identificat "zeci de cazuri" intre 2009 si 2016 in care cuplul a folosit fonduri de campanie pentru "cheltuieli personale pe care altfel nu si le-ar fi putut permite".Cuplul a facut declaratii false Comisiei Electorale Federale privind cheltuielile, folosind motive false, precum "deplasari de campanie", "cina cu voluntari/contribuabili" sau "carduri cadou".