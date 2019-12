Un congresmen din partidul lui Trump demisioneaza din cauza acuzatiilor de coruptie: I s-a interzis si sa mai voteze legi!

Ziare.

Hunter este acuzat ca a folosit in interes propriu fonduri de campanie, iar el a pledat vinovat in fata unei curti federale din San Diego, informeaza Reuters "Imediat dupa sarbatori voi demisiona din Congres. A fost o onoare sa-i servesc pe cetatenii din districtul 50 California si apreciez increderea cu care m-au investit in ultimii 11 ani", a anuntat Hunter (42 de ani), printr-un comunicat de presa.Hunter risca o pedeapsa maxima de 5 ani de inchisoare, dar avocatul sau a declarat ca procurorii au propus o intelegere pentru o perioada mai scurta.Comisia de Etica a Camerei Reprezentantilor i-a transmis joi lui Duncan Hunter sa nu mai voteze nimic in Congres cat timp mai ramane in functie. In cazul in care ignora avertismentul, Hunter risca sanctiuni disciplinare.", arata comisia intr-o scrisoare adresata lui Hunter.Congresmenul si sotia sa au fost pusi sub invinuire in 2018, fiind acuzati ca au folosit circa 250.000 de dolari din donatiile primite in campanie pentru cheltuieli personale, inclusiv unele legate de scoala privata a copiilor, calatorii, mese scumpe, alimente sau haine.Hunter, unul dintre sustinatorii presedintelui Donald Trump, a pledat initial nevinovat, sustinand ca este victima unor persecutii politice, insa marti si-a schimbat pozitia, explicand ca vrea sa isi scuteasca familia de stresul unui proces.O decizie a instantei este asteptata in data de 17 martie, relateaza sursa citata.