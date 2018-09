Un copil de 12 ani din SUA a incercat sa impuste un profesor direct in cap

Ziare.

Din fericire pentru cadrul didactic, mecanismul de siguranta al armei era blocat, iar cand copilul a apasat pe tragaci nu s-a intamplat nimic. Potrivit informatiilor din dosar, profesorul a reusit sa calmeze elevul, apoi l-a dezarmat, scrie BBC Incidentul a avut loc la o scoala din Iowa, in 31 august. Institutia de invatamant a fost inchisa, iar politistii ajunsi la fata locului au confiscat pistolul.Potrivit documentelor, baiatul a intrat in sala de curs, le-a spus tuturor sa se intinda la pamant, apoi a indreptat arma catre capul profesorului si a apasat pe tragaci. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in incident.Acum, copilul de 12 ani se confrunta cu acuzatii de tentativa de omor, detinerea si folosirea unei arme pe proprietatea scolii, dar si atac cu o arma letala. In prezent, el se afla in custodia statului la un centru de detentie pentru minori.A.D.