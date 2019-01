Un copil de 2 ani a cazut dintr-o masina in mers, cu tot cu scaunul auto (Video)

Ziare.

Soferul care a observat incidentul a fost socat sa vada un copil rostogolindu-se in mijlocul strazii, noteaza NBC News "Daca nu se intampla in fata ochilor mei, nu as fi crezut niciodata", a scris Chad Cheddar Mock pe Facebook, unde a postat imaginile surprinse de camera sa.Incidentul a avut loc in orasul Mankato.Soferii aflati in spatele masinii din care a cazut copilul au observat la timp prezenta acestuia in mijlocul drumului si au oprit pentru a se asigura ca e in regula.Copilul de doi ani nu a fost ranit in accident, iar parintii s-au intors imediat din drum."Parintii s-au intors. Paramedicii si politia au verificat copilul si era in regula", a mai scris Mock pe reteaua sociala.Mama, care se afla la volan in acel moment, va fi pusa sub acuzare pentru neglijenta fata de un minor.A.D.