Un copil de 5 ani a fost prins de politisti conducand singur in masina pe autostrada: Plecase sa-si cumpere un Lamborghini cu 3 dolari in buzunar (Video)

Ziare.

com

Baiatul a reusit sa conduca kilometri intregi fara sa loveasca masina, a patruns pe autostrada, insa politistii l-au oprit, informeaza CNN Suspiciunile politistilor au aparut dupa ce au vazut ca acesta mergea cu 50 de kilometri la ora, o viteza prea mica pentru autostrada.La avertizarile sonore ale politistilor, copilul in varsta de 5 ani a tras masina pe banda de urgenta si a oprit.Spre surprinderea politistilor, la volan se afla un copil. "Cati ani? Ai 5 ani? Wow! Unde ai invatat sa conduci o masina?", ii spune politistul, conform imaginilor publicate de politia din Utah.Pentru a putea conduce, el statea rezemat de scaun, aproape in picioare, ca sa ajunga la pedale.El i-a mai spus politistului ca voia sa ajunga tocmai in California ca sa-si cumpere un Lamborghini pentru el. Avea 3 dolari in buzunar, in timp ce pretul de pornire pentru un Lamborghini pleaca de la 200 de mii de dolari.De asemenea, copilul a mai spus ca a furat masina deoarece s-a certat cu mama sa, care nu a vrut sa ii cumpere un bolid de lux. Asa ca a hotarat sa se descurce singur.Politistii au transmis ca nimeni nu a fost ranit si ca procurorul local va decide daca familia copilului va fi pusa sub acuzare.C.S.