Un cutremur puternic a lovit Puerto Rico in aceeasi zona afectata de seismul devastator de la inceputul anului

Pana la aceasta ora nu exista informatii referitoare la potentiale victime, transmite NTD.com , care citeaza AP.Institutul Geologic din SUA a precizat ca seismul s-a produs in apropiere de orasele Guanica si Guayanilla, unde o parte din populatie traieste in adaposturi dupa ce casele le-au fost distruse de cutremurul puternic (6,4 grade) din ianuarie, care a facut pagube de peste un milion de dolari.In Ponce, un balcon al unui apartament afla la etajul al doilea s-a prabusit, iar crapaturi au aparut in peretii catorva locuinte din Guayanilla. De asemenea, mai multe zone au ramas fara curent.C.P.