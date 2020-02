Un detinut a fost executat pe scaunul electric, in SUA. Familiile victimelor s-au opus

Nicholas Todd Sutton was the seventh inmate executed since Tennessee resumed capital punishment in August 2018. https://t.co/7MKL6K2OE8 - USA TODAY (@USATODAY) February 21, 2020

Nicholas Todd Sutton (58 de ani) a fost declarat decedat, joi, la ora locala 19:26 (vineri, ora 01:26 GMT), la penitenciarul de maxima securitate Riverbend din orasul Nashville, a declarat Tylee Tracer, purtator de cuvant al Departamentului de reeducare al statului Tennessee.Sutton este al patrulea detinut executat in SUA si primul in statul Tennessee din acest an. Incepand din 2018, alti patru detinuti in SUA au fost executati cu ajutorul scaunului electric, transmite Reuters.Anterior in cursul acestei saptamani, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a anuntat ca nu va interveni si nu va acorda gratiere in acest caz.In 1985, Nicholas Todd Sutton se afla in detentie la Centrul de reeducare regional din districtul Morgan pentru efectuarea unei pedepse pentru comiterea a trei crime. In 15 ianuarie acel an, Sutton si Thomas Street au intrat in celula lui Carl Estep si l-au injunghiat de 38 de ori in piept si gat cu doua cutite artizanale, conform acuzarii.Patru detinuti au marturisit ca i-au vazut pe cei doi barbati intrand in celula lui Estep, dupa care au auzit tipete. Unul dintre detinuti a declarat ca in urma cu doua zile il vazuse pe Sutton tinand un cutit la gatul lui Carl Estep, in timpul unei discutii violente.Un alt detinut a afirmat ca Estep le vanduse lui Sutton si Street marijuana de calitate slaba in inchisoare si, ulterior, a refuzat sa le returneze acestora banii. Estep a amenintat ca il va ucide pe Sutton dupa ce acesta i-a luat ceasul, ca o despagubire pentru marijuana cumparata.In 1986, un tribunal din districtul Morgan l-a condamnat la moarte pe Nicholas Todd Sutton, iar pe Thomas Street la inchisoare pe viata. Un al treilea barbat, acuzat de participare la crima, a fost achitat. CNN mentioneaza ca familiile victimelor nu ar fi fost de acord ca acesta sa fie executat pe scaunul electric.