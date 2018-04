Un elicopter cu puscasi marini s-a prabusit in California: Patru morti

Ziare.

com

Elicopterul de tip CH-53E Super Stallion s-a prabusit marti, dupa ora locala 14.30 (miercuri, 0.30, ora Romaniei), in apropiere de El Centro, la cativa kilometri distanta de frontiera Statelor Unite cu Mexic, relateaza The Associated Press.Aeronava facea parte din a 3-a Escadra a puscasilor marini de la statia Miramar, la San Diego, a anuntat baza intr-un comunicat.Instalatia aeronavala El Centro a anuntat ca elicopterul s-a prabusit la nord de Plaster City, in vestul El Centro.O ancheta a fost deschisa cu privire la cauza prabusirii.Numele membrilor echipajului urmeaza sa fie comunicate la 24 de ore dupa ce sunt anuntate rudele, a precizat baza Miramar.Este vorba despre cea mai sangeroasa prabusire a unei aeronave a puscasilor marini dupa cea a unui avion de transport de tip KC130T, in Mississippi, in iulie, soldata cu moartea a 15 puscasi marini si a unui marinar.CH-53E Super Stallion este cel mai mare elicopter din dotarea armatei americane. Este folosit la transportul minelor si poate transporta zeci de militari si tone de marfa.Un elicopter de tip CH-53E s-a prabusit si a ars in octombrie in Okinawa, insa fara ca cineva sa fie ranit.In 2015, 31 de persoane au murit dupa ce un elicopter de acest tip s-a prabusit in Irak, in timpul unei furtuni de nisip.