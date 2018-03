Un elicopter s-a prabusit la New York in apele reci ale East River si s-a scufundat 15 metri (Video)

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River.. hope everyone's ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69 - JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018

Aeronava, la bordul careia se aflau sase persoane, apartinea companiei Liberty Helicopters, transmite Associated Press.Pilotul a reusit sa iasa de unul singur din epava elicopterului, fiind salvat de un remorcher, si este intr-o stare buna.Un purtator de cuvant al Administratiei Federale a Aviatiei din SUA a declarat ca elicopterul de tip Eurocopter AS350 s-a prabusit duminica, in jurul orei locale 19:00 (ora Romaniei, luni, 01:00).Autoritatile americane au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele producerii incidentului aviatic.Pentru salvarea pasagerilor a fost nevoie de interventia scafandrilor, intrucat epava elicopterului s-a scufundat destul de rapid dupa prabusire, pana la adancimea de 15 metri.Daniel Nigro, un oficial din cadrul departamentului de pompieri, a declarat ca operatiunea de salvare a fost una dificila intrucat scafandrii au fost nevoiti sa taie si indeparteze centurile de siguranta cu care erau legati pasagerii, confruntandu-se si cu o temperatura scazuta a apei si curenti puternici.James O'Neill, seful Politiei din New York, a precizat ca aeronava a fost inchiriata de un grup de fotografi pentru un tur aerian al orasului, potrivit France 24.Autoritatile nu au furnizat identitatea victimelor si nici cetatenia lor.Presa locala a indicat ca pilotul a transmis un semnal de urgenta cu scurt timp inainte de prabusirea aeronavei, mentionand probleme la motor.Cu palele elicei inca in miscare, elicopterul s-a scufundat in apele reci ale East River, in apropiere de insula Roosevelt, conform imaginilor accidentului difuzate pe retelele sociale.La New York, deplasarea cu elicopterul este foarte frecventa, atat in scop turistic, cat si ca mijloc de transport.