Un fals erou de la masacrul din El Paso a fost arestat dupa ce a fost decorat de Donald Trump

Barbatul a fost arestat de serviciile secrete americane, luni, din cauza ca avea cazier judiciar si evadase din arest in 2016, pe numele acestuia fiind inca activ un mandat de arestare, potrivit Washington Examiner In plus, politia a transmis ca ce a sustinut barbatul referitor la atacul armat din El Paso nu corespundea cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere.Chris Grant, in varsta de 50 de ani, a fost impuscat in coaste si in rinichi in atacul in care si-au pierdut viata 22 de persoane.El nu s-a prezentat la Casa Alba, insa mama sa, Minnie Grant, in varsta de 82 de ani, a acceptat un document semnat de Donald Trump in numele lui.Sora lui Chris, Jenny Grant, a postat pe contul sau de Facebook poze de la ceremonie:Grant a spus in mai multe interviuri ca a incercat sa salveze cat mai multi oameni din supermarket ridicand sticle de pe jos si aruncandu-le spre atacator. El a sustinut, de asemenea, ca o sticla chiar l-a lovit pe autor.In plus, pentru el s-a infiintat o pagina "gofundme" care a reusit sa stranga aproape 17.000 de dolari pentru Grant."Nimeni nu s-a deranjat sa ne intrebe si pe noi", a spus purtatorul de cuvant al Politiei din El Paso, sergentul Enrique Carrillo."Daca ar fi facut acest lucru, ar fi fost informati, asa cum va spun eu acum, ca detectivii nostri au analizat ore intregi de filmare, iar actiunile lui nu coincid cu ceea ce sustine el".Carillo a precizat ca barbatul apare in imaginile surprinse de camerele de supraveghere din supermarket, dar nu a facut nimic in timpul atacului.Grant a fost arestat de serviciile secrete, pentru ca a "fugit de justitie", potrivit unui purtator de cuvant al Departamentului Politiei Metropolitane din Washington.Grant are cazier pentru furt si evadare din arest, potrivit documentelor instantei din Texas, analizate de sursa citata.Barbatul a fost condamnat la opt luni de inchisoare pentru furt de masini in luna martie, dupa ce a pledat vinovat ca a sustras o Mazda 6.In 2016, a pledat vinovat si a fost condamnat la 18 zile de inchisoare pentru ca a furat televizoare de la un magazin Sears din Richardson, Texas.In plus, a recunoscut ca este vinovat si pentru ca a evadat din arest, tot in 2016.Amintim ca, la inceputul lunii august, 22 de persoane au fost ucise si alte zeci ranite dupa ce un tanar de 21 de ani a deschis focul in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica.A.D.