Un fan Trump a inceput sa-i faca zidul dorit la granita cu Mexicul, pe care Congresul nu l-a aprobat

Ziare.

com

"Acesta este un mod american de a spune", a declarat Jeff Allen, co-proprietar al terenului pe care este ridicat zidul privat, informeaza AFP.Hotarat sa il ajute pe presedintele american sa isi tina promisiunea de a construi un "un mare zid magnific" la granita, Allen a inceput sa ridice un gard de otel la sfarsitul saptamanii trecute pe terenurile sale din orasul Sunland Park, in apropiere de orasul mexican Ciudad Juarez.Proiectul este finantat de compania "We Build The Wall" ("Construim zidul"), potrivit lui Jeff Allen. Compania a fost creata de Brian Kolfage, fost militar cu trei membre amputate, pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa isi ridice zidul.Peste 22 de milioane de dolari au fost deja donati pe o platforma online de finantare participativa.Fostul consilier al presedintelui Donald Trump, strategul de extrema dreapta Steve Bannon, conduce comitetul executiv al acestei companii."Aceasta nu este Europa. Este America. Noi ne protejam frontierele", a declarat pentru AFP Jeff Allen, in varsta de 56 de ani, in timp ce muncitorii lucrau la ridicarea gardului in spatele sau.Liderul de la Casa Alba nu a reusit sa determine Congresul sa aloce miliardele de dolari dorite pentru terminarea construirii zidului de la frontiera cu Mexicul, promisiune importanta facuta in timpul campaniei electorale. Episodul a reprezentant un moment de incercare care a provocat la inceputul anului, timp de o luna, cea mai lunga paralizie a administratiei federale americane din istorie.Trump a decis apoi sa declare starea de "urgenta nationala", care sa ii permita realocarea pentru proiectul sau a unor fonduri federale deja aprobate. Vineri insa un judecator federal din California a blocat provizoriu aceasta procedura.Conform informatiilor furnizate de Allen, noua bariera privata masoara 800 de metri lungime si corespunde acelorasi criterii ca lucrarile ridicate deja de guvern.El a dat asigurari ca nu are nimic impotriva imigrantilor. Este casatorit cu o mexicanca, iar fiica sa s-a nascut la Ciudad Juarez, unde a locuit timp de trei ani si jumatate."Nu este vorba de rasism, ci de a ma proteja pe mine insumi si pentru ca America sa aiba o granita sigura. Daca oamenii vor sa emigreze, trebuie sa se indrept spre un punct de trecere a frontierei" legal, a continuat el, refuzand insa sa divulge costurile implicate de ridicarea zidului.