Un fost consilier al lui Trump infiinteaza o fundatie in Europa pentru a rivaliza cu Soros

Apropiat de extrema dreapta americana, Bannon a vorbit despre intentiile sale, prima etapa fiind alegerile europarlamentare de anul viitor, arata Daily Beast, citat de AFP.In mod simbolic, cartierul general al organizatiei sale denumite 'Miscarea' ar urma sa fie stabilit chiar la Bruxelles, capitala Uniunii Europene. El are in vedere ca inaintea europarlamentarelor sa angajeze zece persoane."Miscarea" va fi in masura sa intocmeasca sondaje si sa ofere sfaturi si opinii personalitatilor din dreapta esichierului politic care nu dispun de organizatii suficient de rodate pentru a putea oferi sustinere.Obiectivul lui Steve Bannon este clar, si anume sa rivalizeze cu fundatia miliardarului american George Soros, Open Society, considerata ca fiind mai degraba de stanga."Soros este genial", spune Bannon. "Este diavolul, dar este genial", insista el.Fost sef al website-ului de extrema dreapta Breitbart, Steve Bannon a fost la Londra in timpul recentei vizite a presedintelui Donald Trump in Europa, conform unor relatari din presa. El ar fi stat acolo intr-un hotel de cinci stele, unde a primit reprezentanti ai miscarilor de dreapta din Europa."Am avut un asemenea succes ca am decis sa incepem sa recrutam personal", se lauda el in declaratia data website-ului american.Rezultatele alegerilor desfasurate in statele UE, in special realegerea lui Viktor Orban in Ungaria sau venirea la putere in Italia a formatiunii de extrema dreapta Liga alaturi de populistii din Miscarea 5 Stele, par sa-l incurajeze pe fostul consilier al lui Trump."Italia este inima vie a politicii moderne (...) Daca merge acolo, poate sa mearga oriunde", crede Steve Bannon, pledand pentru "state-natiune individuale, cu propriile lor identitati si propriile lor frontiere".