Un fost militar face bastoane pentru veterani din sute de pomi de Craciun donati

Ziare.

com

Jamie Willis, fost militar, a pornit proiectul Canes for Veterans Central Texas in 2016, cand a realizat ca nu este singurul veteran care are nevoie de un baston rezistent, "si nu doar urat".Dupa ce a fost opt ani in armata, Willis nu a mai putut munci. "Fac asta ca sa nu stau acasa toata ziua si sa imi plang de mila", a declarat el pentru CNN. "Totul e din bunatate. Fac totul din banii mei si din donatii".Bastonul primit de la Veterans Affairs nu avea stil, se rupea si nu era de incredere. Willis a facut apel la Free Canes for Veterans, organizatie din Florida, care dona 500 de astfel de obiecte.Dupa ce stocul s-a terminat, Oscar Morris, cel care se afla in spatele organizatiei si a ideii, l-a invatat pe Willis cum sa isi faca propriul baston."Cand am reusit sa imi fac primul baston, l-am intrebat daca as putea sa deschid o filiala si am pornit Cane for Veterans in Central Texas, iar el a spus ca i-ar placea mult sa fac asta".De atunci, barbatul in varsta de 50 de ani a facut si livrat peste 200 de bastoane veteranilor din intreaga lume.Morris, in varsta de 54 de ani, a spus ca Willis este al cincilea veteran despre care stie ca a pornit o filiala Free Canes for Veterans."Fiecare dintre acesti veterani se afla pe lista mea originala de 500, in 2015", a spus Morris.Organizatia ia pomi de Craciun si ii tranforma in bastoane. Este al doilea an cand Willis solicita donatii de copaci si a spus ca a fost coplesit de sprijinul primit anul acesta. De la Home Depot a primit 400 de copaci si din partea comunitatii va mai primi 100.Fiecare pom de Craciun este echivalentul unui baston pentru realizarea caruia Willis petrece o zi intreaga. Uneori solicita veteranului care il va folosi sa suporte costurile de transport, altfel, Willis acopera toate costurile din banii lui si din donatii si plateste pentru livrare in cazul in care veteranul respectiv nu isi permite."Facem bastoanele pentru ca veteranii sa arate bine la ceremonii", a mai spus el. Willis considera binevenite si donatiile de unelte si smirghel.