Un fost reprezentant republican din Illinois, anti-LGBT in timpul mandatului, recunoaste ca este gay

Schock, care a demisionat din Congres in 2015, in urma unor acuzatii de abuz de fonduri publice, afirma ca vestea "nu este o surpriza" pentru familia, prietenii si apropiatii sai, dar ca s-a simtit obligat sa-si recunoasca in mod public homosexualitatea "pentru a inlatura orice indoiala si a valida in sfarsit cine sunt ca om"."Pot trai deschis, acum, ca gay, multumita oamenilor extraordinari si curajosi care au avut curajul sa lupte pentru drepturile noastre atunci cand eu nu am facut-o: activisti din comunitate, lideri si oameni LGBT obisnuiti", scrie fostul reprezentat, in varsta de 38 de ani, in aceasta postare in care-si abordeaza de asemenea educatia crestina si ascensiunea in sfera politica."Recunosc acest lucru chiar si in fata unor critici intense si uneori rautacioase din partea acestor oameni", scrie el.In timpul mandatului, Schock s-a opus casatoriei intre persoane de acelasi sex si abrogarii politicii "don't ask, don't tell", care le interzicea militarilor homosexuali si lesbiene sa-si dezvaluie orientarea sexuala.El a votat, de asemenea, impotriva legii prevenirii crimelor motivate de ura a lui Matthew Shepard si James Byrd Jr., care a extins legea federala din 1969 in domeniu la victime vizate din cauza sexualitatii si identitatii lor de gen, care a intrat in vigoare in 2009.In pofida faptului ca afirma pe Instagram ca ar "sustine drepturile LGBTQ in orice fel ar putea" daca s-ar afla in Congres in prezent, el nu-si retracteaza niciuna dintre pozitiile anterioare."Imi dau seama ca unele dintre pozitiile mele politice sunt contrare curentului dominant in miscarea LBTQ, dar respect aceste diferente", scrie el. "Sper sa fiu tratat la fel"."Aceasta calatorie m-a invatat o lectie valoroasa: indiferent ca esti gay sau hetero, nu este niciodata prea tarziu sa fii autentic si sa crezi in tine", afirma el, adaugand ca "nu a fost vorba despre o acceptare si intelegere instantanee" din partea familiei sale.Schock, care a pozat la bustul gol intr-un numar al Men's Health din 2011, in care a fost proclamat "cel mai in forma congresmen din America", este urmarit de intrebari despre sexualitatea sa de ani de zile.In 2009, el a declarat revistei Details ca nu este gay si a negat din nou in 2012 intr-un interviu acordat HuffPost."Aceste intrebari sunt complet ridicole si nepotrivite", declara el atunci. "Am spus asta inainte si nu cred ca merita sa adaug ceva. Cred ca se poate vedea".Schock a fost absent in public de anul trecut, dupa ce acuzatii cu privire la abuz de fonduri guvernamentale si de campanie care-l vizau au fost abandonate. Pentru a evita sa fie judecat, el a incheiat o intelegere cu procuratura, prin care a acceptat sa plateasca impozite si sa ramburseze fondurile de campanie.Speculatii cu privire la viata sa privata au reaparut recent, dupa ce publicatii LGBTQ au publicat imagini si inregistrarii video pe telefon in care pare sa participe la petreceri cu barbati gay la Coachella si in Brazilia.