Un grup de motociclisti a fost spulberat de o camioneta: 7 au murit

Update: Multiple fatalities have been reported as a result of a crash involving motorcycles and a pickup truck on Route 2 in Randolph: https://t.co/jRXu5YaPKK



📸: u local/Miranda Thompson pic.twitter.com/2O8VTNWtQu - WMUR TV (@WMUR9) June 22, 2019

Soferul camionetei a supravietuit si a fost identificat, insa nu a fost arestat, transmite Reuters.Autovehiculul pe care acesta il conducea, dotat cu remorca, a lovit vineri seara un grup format din cel putin zece motociclisti, majoritatea membri ai unui club de veterani din marina militara. Accidentul a avut loc la ora locala 18:30 (22:30 GMT), pe o autostrada din apropierea Padurii Nationale White Mountain.Evenimentul "este descris de anchetatorii nostri drept una dintre cele mai dificile anchete cu care s-au confruntat. Majoritatea anchetatorilor mei experimentati au fost acolo noaptea trecuta si au declarat ca niciodata nu au vazut o asemenea tragedie", a declarat colonelul de politie din New Hampshire Chris Wagner, in cadrul unei conferinte de presa organizate sambata.Autoritatile au indicat ca motociclistii erau asociati clubului Jarheads Motorcycle Club, format din veterani din marina militara americana si membri de familie.Grupul participase la o intrunire regionala organizata in Rollinsford, la circa 160 de kilometri de locul accidentului.Doi dintre raniti au fost transportati la spital cu ambulantele si au fost deja externati. O a treia persoana ranita a fost transportata la spital pe calea aerului si se afla in continuare sub supraveghere medicala, a precizat Wagner.Soferul camionetei este un barbat in varsta de 23 de ani, angajat al Westfield Transportation din Springfield, Massachusetts, care, la momentul producerii accidentului, conducea o masina a companiei, dotata cu remorca.