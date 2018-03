Un hacker rus retinut la Praga a fost extradat peste noapte in Statele Unite

Ziare.

com

Ministerul "confirma extradarea cetateanului rus E. Nikulin catre Statele Unite", a anuntat pe Twitter o purtatoare de cuvant a ministerului, Tereza Schejbalova.Operatiunea de extradare "a fost realizata in cursul noptii (de joi spre vineri) ", a adaugat ea, fara sa ofere alte detalii.Evgheni Nikulin, in varsta de 29 de ani, a parasit Praga catre Statele Unite in noaptea de joi spre vineri, potrivit mai multor publicatii cehe, intre care si postul public de radio Radiozurnal si site-ul respekt.Un avion apartinand Departamentului american al Justitiei, de tip Gulfstream, a parasit Praga putin dupa miezul noptii si a aterizat, dupa noua ore de zbor, la Manassas, in apropiere de Washington, potrivit site-ului flightaware.com.Nikulin a fost arestat in Praga de catre politia ceha si FBI in octombrie 2016, dupa ce Washingtonul a acuzat Rusia ca a orchestrat vaste piratari informatice cu scopul de a influenta campania prezidentiala in Statele Unite.Moscova a acuzat imediat Washingtonul ca-i urmareste cetatenii, dar a emis ulterior, la randul sau, un mandat de arestare, acuzandu-l pe hacker de frauda pe Internet si de furt de bani din sistemul WebMoney.Avocatul lui Nikulin de la acea vreme a declarat pentru AFP ca politia federala americana (FBI) l-a interogat pe clientul sau in doua randuri, in noiembrie 2016 si in februarie 2017 si ca a incercat sa-l convinga sa marturiseasca atacuri vizand Partidul Democrat.Tribunalul municipal din Praga a anuntat in mai 2017 ca cetateanul rus poate fi extradat catre Statele Unite sau Rusia si ca decizia definitiva revine ministrului Justitiei Robert Pelikan.