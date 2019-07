Un magnat american este acuzat de exploatarea sexuala a zeci de minore si risca 45 de ani inchisoare

Ziare.

com

Acest bogat investitor in fonduri speculative, care a fost arestat la New Jersey sambata, la intoarcerea sa din Franta cu un avion privat, a fost inculpat pentru doua capete de acuzare - exploatare sexuala si conspiratie asociata exploatarii sexuale -, care ar putea sa ii aduca o pedeapsa de pana la, daca va fi gasit vinovat.Potrivit actului de acuzare facut public luni de procurorul federal din Manhattan, el este acuzat ca a invitat, din 2002 si cel putin pana in 2005, mai multe minore - din care unele aveau doar 14 ani - in resedintele sale din Manhattan si Palm Beach, "pentru a participa la acte sexuale cu el, dupa care le oferea cateva sute de dolari in bani lichizi"."De asemenea, el le-a platit pe unele dintre ele pentru ca acestea sa recruteze alte fete, cu scopul ca si cele din urma sa fie abuzate de catre Epstein", se afirma in actul de acuzare.", a subliniat Geoffrey Berman, procuror din Manhattan, la o intalnire cu presa.Jeffrey Epstein, in varsta de 66 de ani, a fost deja acuzat in Florida in urma cu mai mult de 10 ani pentru fapte similare.Dar, in urma unui acord incheiat cu procurorul federal din epoca insarcinat cu acest dosar, Alexander Acosta - in prezent ministrul Muncii din administratia presedintelui Donald Trump - a reusit sa evite trimiterea in judecata de catre justitia federala americana.El a fost condamnat atunci doar pentru fapte minore asociate prostitutiei la nivel statal, ceea ce i-a adus o pedeapsa de inchisoare de 13 luni.Procurorul federal din Manhattan a explicat luni ca acordul era valabil doar pentru districtul Florida in care documentul a fost semnat si ca acesta "nu obliga cu nimic din punct de vedere legal" districtul Manhattan."Este foarte important pentru victime" ca el sa fie astazi judecat, a subliniat procurorul newyorkez, adaugand ca mai multe fotografii cu minore goale au fost confiscate in urma unei perchezitii efectuate weekendul trecut in resedinta din Manhattan a magnatului american.Procurorul Berman intentioneaza sa ii ceara judecatorului in fata caruia Jeffrey Epstein urmeaza sa compara luni sa nu il elibereze pe cautiune, pentru a elimina orice risc de fuga a acuzatului, in contextul in care finantistul locuieste in cea mai mare parte a timpului in strainatate.Jeffrey Epstein, personalitate a lumii mondene americane, se cunoaste foarte bine cu presedintii Bill Clinton si Donald Trump, dar si cu printul Andrew, unul dintre fiii reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.