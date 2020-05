Un membru din staff-ul lui Mike Pence, testat pozitiv pentru coronavirus

Ziare.

Conform relatarilor presei, avionul a intarziat mai mult de o ora, iar pasageri care erau membri ai staff-ului vicepresedintelui SUA pareau sa fie debarcati din avion, transmite Reuters.Inca nu este clar daca persoana infectata se afla la bordul avionului cu care Pence se deplasa in Iowa pentru a participa la o intalnire cu lideri religiosi pe tema adunarilor religioase "responsabile" si pentru o dezbatere la sediul companiei Hy-Vee Inc despre aprovizionarea cu produse alimentare in SUA.Relatarea despre debarcarea unor persoane din Air Force 2 evidentiaza teama responsabililor de la Washington ca s-ar putea infecta cu noul coronavirus, mai ales dupa ce un militar american ce lucra ca valet la Casa Alba a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Presedintele Donald Trump si vicepresedintele Mike Pence au fost apoi si ei supusi unor teste, dar acestea au iesit negative, potrivit presedintiei americane.Mike Pence conduce grupul de lucru care coordoneaza la nivel national criza provocata de pandemia care a ucis pana in prezent peste 77.000 de americani.