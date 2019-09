Un militar suspectat ca pregatea comiterea unor atacuri teroriste a fost arestat in SUA

Ziare.

Conform surselor citate, Jarrett W.S., militar activ intr-o unitate din Riley (Kansas), a vrut sa mearga in Ucraina pentru a lupta alaturi de membri ai grupului de extrema-dreapta "Batalionul Azov".Individul este suspectat ca a distribuit online informatii despre fabricarea unor bombe si a vrut sa atace un post de televiziune din Statele Unite, afirma surse citate de ABC News si de Axios.com.De asemenea, militarul este acuzat ca a sugerat atacarea politicianului Beto O'Rourke, inscris in cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA.Militarul american a fost pus sub acuzare pe baza declaratiilor facute in cursul unor conversatii cu agenti FBI aflati sub acoperire.