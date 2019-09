Un ministru american a adormit in timpul discursului lui Trump la ONU (Video)

Ziare.

Wilbur Ross, in varsta de 81 de ani, a tras un pui de somn - foarte lung - in timp ce seful sau s-a adresat Adunarii Generale a ONU, marti, relateaza CNBC Camerele de filmat l-au surprins pe Ross dormind in timp ce liderul de la Casa Alba vorbea despre un posibil acord comercial cu China - care ar face parte chiar din portofoliul ministrului de Comert -, dar si despre pozitia SUA fata de Iran.Potrivit sursei citate, Wilbur Ross a stat cu ochii inchisi 15 minute. Desi la un moment dat isi deschide ochii, oficialul pare foarte somnoros.Intr-o declaratie trimisa CNBC, Ross a precizat ca este vorba despre un fake news... desi clipuri video cu el dormind au facut ocolul Internetului."Port aparat auditiv si, in timpul discursului presedintelui Trump, care a cuprins in detaliu intreaga gama de probleme semnificative cu care se confrunta lumea, m-am concentrat pe ceea ce spunea el", a explicat Ross."Dupa observatiile presedintelui, am participat la intalniri bilaterale cu liderii Regatului Unit si India. Ulterior, am avut intalniri cu alti oficiali din Regatul Unit, dar si Coreea de Sud (...) Pe tot parcursul Adunarii Generale, am participat la evenimente si planuiesc sa particip la altele, alaturi de guvernele din Pakistan, Polonia, Egipt, Japonia, Grecia si Vietnam.Totodata, duminica o sa plec intr-un turneu oficial de 12 zile in Londra, New Delhi, Bengaluru, Yangon, Naypyitaw, Canberra si Sydney. Acesta nu este programul unui om lipsit de energie!", a mai specificat ministrul.