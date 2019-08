Un nou atac armat in SUA: Noua persoane au fost ucise si cel putin 16 ranite

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. - Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

#UPDATE: Sources are telling us as many as 10 people have been killed and an unknown number of people have been wounded in the Oregon District shooting. @DaytonPolice tell us they are working on a statement to be delivered soon https://t.co/9lCxCXBAhM pic.twitter.com/nl5ybEfO9W - Dayton Daily News (@daytondailynews) August 4, 2019

Ranitii au fost dusi la spitalul local din Miami Valley, informeaza The Guardian Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti, care incearca sa il indentifice."Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise, cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor", a anuntat politia pe Twitter.Politia din Daytona a precizat ca atacul a avut loc la ora locala 1.00 si a reusit sa intervina repede.Incidentul are loc la mai putin de 24 de ore de la cel din Texas, unde 20 de persoane au fost ucise si alte 26 ranite dupa ce un tanar de 21 de ani a deschis focul in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica.Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o zona comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa stea la distanta, relateaza AFP.I.O.