Un pod pietonal s-a prabusit in Miami. Cel putin 9 persoane au murit (Video)

BREAKING: FIU pedestrian bridge collapses, people trapped underneath https://t.co/zNN4oCUNiN pic.twitter.com/LKe9LeGVUd - Miami Herald (@MiamiHerald) March 15, 2018

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN - Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018

Ziare.

com

Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata, in cadrul unui proiect in valoare de 14,2 milioane de dolari. Pasarela nu era inca functionala, urmand sa fie inaugurata in 2019.Autoritatile au confirmat moartea a cel putin o persoana.Alte opt persoane au fost transportate in stare grava la spital.