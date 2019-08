Un politician american starneste furie cu o declaratie despre interzicerea totala a avortului: "Fara incest si viol ar mai fi existat populatie?"

Iowans have long deserved better than Steve King and his hateful, insulting words. He should resign.



We can show him it's time to go by donating to the guy who will beat him-my inspiring friend @JDScholten: https://t.co/v3Kd7Y9JCV https://t.co/g6cgOswmjp - Cory Booker (@CoryBooker) August 14, 2019

"These remarks are just so outlandish, they're out of bounds, out of control. I mean, you wonder if he's out of his mind." Former Rep. Charlie Dent reacts to Rep. Steve King questioning if there would be any population left if not for rape and incest https://t.co/CVufDbWvrr pic.twitter.com/VI2VFUttP9 - CNN (@CNN) August 15, 2019

Rep Steve King is really sucking up to his base today. https://t.co/0A61kS0FCM - Tom Arnold (@TomArnold) August 14, 2019

"Ce ar fi sa privim arborele genealogic al fiecarei familii si sa il eliminam pe acela care a fost nascut in urma unui viol sau incest?", a declarat King in cadrul unei intalniri in Urbandale, Iowa, potrivit The Guardian, citat de News.ro."Ar mai ramane populatie daca am face acest lucru? Luand in considerare toate razboaiele, toate violurile si invaziile care s-au petrecut in istoria multor natiuni, stiu ca nu pot spune ca nu am fost efectul acelor evenimente", a continuat el.King, care a fost caracterizat de Donald Trump drept potential "cea mai conservatoare fiinta umana", a sustinut un proiect de lege de interzicere a avorturilor, inclusiv in caz de viol sau incest. Liderii republicani, care la inceputul anului i-au retras functiile din comisii lui King dupa ce a girat suprematia albilor, au ingropat proiectul referitor la interzicerea avorturilor.Dar simpatizantii republicani din Iowa l-ar putea vota in Congres pe King anul viitor. Desi a pierdut sustinerea partidului si sponsorizarile fata de oponenti, King, congresman cu noua mandate la activ, din al patrulea district al Iowa, se bucura de popularitate acasa si este considerat greu de invins.El a abordat problema avortului in timpul campaniei din Iowa. King a declarat miercuri ca avortul nu ar trebui permis in nicio situatie. "Nu este copilul de vina pentru pacatul tatalui sau al mamei", a spus el.Dupa ce Todd Akin, un candidat pentru Senat, a spus in 2012 ca "daca este cu adevarat viol, atunci corpul femeii are metodele lui prin care incearca sa respinga aceste lucruri", King a sugerat ca Akin s-ar putea sa aiba dreptate.Comentariile acestuia au atras critici dure, inclusiv din partea democratilor. Senatorii Kirsten Gillibrand si Cory Booker i-au cerut demisia lui King.Fostul republican Charlie Dent se intreaba daca Steve King nu cumva a innebunit.Si actorul Tom Arnold a comentat declaratiile lui King.Citeste si Intr-un stat american intra in vigoare o lege foarte stricta, care interzice avortul chiar si in caz de viol si incest: Pana la 99 de ani de inchisoare