Un politist alb, condamnat pentru prima data in Chicago pentru uciderea unui tanar de culoare

Jason Van Dyke, un politist alb, acum in varsta de 40 de ani, l-a ucis in 2014, cu 16 gloante, pe adolescentul de culoare Laquan McDonald, in varsta de 17 ani, care avea asupra lui un cutit.Vinovatia lui Van Dyke a fost stabilita de un juriu in octombrie anul trecut. Verdictul a constituit o premiera: a fost prima data cand un politist din Chicago aflat in timpul serviciului a fost considerat responsabil penal de uciderea unui afro-american.Condamnarea pronuntata vineri ar fi putut fi de 20 de ani de inchisoare pentru omor cu premeditare, plus cate 30 de ani pentru fiecare foc de arma, considerat act de violenta separat.Joi, o alta instanta i-a achitat pe trei fosti colegi ai lui Van Dyke, acuzati de complicitate in apararea acestuia dupa crima.