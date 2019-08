Un politist american acuzat ca a omorat un afro-american a fost concediat... dupa 5 ani

Ziare.

com

James O'Neill a precizat ca a decis sa dea curs recomandarii unui judecator administrativ, la capatul unei proceduri disciplinare incheiate in iunie, cu privire la acest caz emblematic pentru violentele politiei impotriva afro-americanilor, transmite AFP."Sunt de acord cu recomandarea. Daniel Pantaleo nu mai poate servi in mod eficace in calitate de politist in New York", a declarat James O'Neill, intr-o conferinta de presa.El a insistat totusi indelung ca decizia a fost una dificila, pentru ca politistii au "una dintre cele mai grele meserii din lume" si trebuie sa ia hotarari dificile "intr-o fractiune de secunda".Numeroase asociatii de aparare a drepturilor civice ii cerusera lui O'Neill sa dea curs recomandarii judecatorului, in locul unor sanctiuni mai putin severe despre care s-a vorbit la un moment dat.Intr-un aviz de 46 de pagini, din care presa a publicat extrase, judecatorul Rosemarie Maldonado a consemnat ca, in ancheta interna, politistul a furnizat explicatii "neplauzibile si mincinoase". De asemenea, ea a considerat ca marturiile celorlalti politisti audiati sunt "nefiabile".Concedierea lui Pantaleo a fost ceruta cu atat mai ferm, mai ales de comunitatea de culoare, cu cat Departamentul Justitiei a indicat la mijlocul lunii iulie ca nu va incepe urmarirea penala.La 17 iulie 2014, Eric Garner, in varsta de 43 de ani, a fost placat violent la sol de politisti care il suspectau ca vindea ilegal tigari intr-un cartier din Staten Island.Obez si astmatic, Garner, care a opus rezistenta la arestare, dar nu era inarmat, si-a pierdut constienta in timp ce cinci barbati incercau sa-l incatuseze, iar apoi a decedat.Imaginile cu arestarea sa, filmate de un prieten si postate online la scurt timp dupa aceea, au facut inconjurul lumii. In inregistrare se aude vocea lui Eric Garner, tatal a sase copii, repetand: "Nu pot sa respir" ("I can't breathe").Politistul Daniel Pantaleo si-a pastrat slujba, dar a ramas la munca de birou, dupa care a fost suspendat in asteptarea deciziei sefului politiei.Cazul a fost unul sensibil si pentru primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, candidat la prezidentiale din 2020. Acesta se pozitioneaza drept un mare aparator al minoritatilor si invoca printre punctele sale forte bilantul in materie de combatere a infractionalitatii.