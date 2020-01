Un senator american vrea sa le interzica celor sub 21 de ani telefoanele mobile, la fel ca armele sau alcoolul

Ziare.

Proiectul a fost introdus de senatorul democrat de Vermont John Rodgers si este analizat in prezent in cadrul Comisiei Juridice a statului, noteaza Daily Mail "In lumina consecintelor periculoase, in masura sa puna in pericol viata, pe care utilizarea telefoanelor mobile le are asupra tinerilor, este clar ca persoanele sub 21 de ani nu sunt suficient de mature din punctul de vedere al dezvoltarii pentru a le detine in siguranta,", se arata in proiect.Numarul mare de accidente rutiere provocate de adolescenti, precum si cel al cazurilor de hartuire online, de sinucideri si de extremism politic sunt cateva dintre argumentele aduse in vederea justificarii unei astfel de interdictii.Initiativa a fost criticata de cei care o vad ca o tentativa de a abate atentia de la problemele mai serioase cu care se confrunta statul american.C.S.