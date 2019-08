Un sofer a oprit pe autostrada sa se joace pe opt telefoane simultan

Ziare.

O fotografie data publicitatii de Patrula de Politie a Statului Washington arata pe locul pasagerului o placa de spuma pe care sunt plasate opt telefoane mobile pe care este rulat Pokemon, arata Associated Press.Soferul oprise pe banda de urgenta a unei autostrazi in apropiere de Seattle si politistul a crezut ca omul are nevoie de ajutor.Politistul nu l-a amendat pe sofer pentru ca autovehiculul acestuia nu se afla in miscare, dar l-a obligat sa isi continue drumul pentru ca banda de urgenta nu poate fi folosite decat in situatii limita.