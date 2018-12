Un stat american a fost lovit de zeci de tornade: 30 de victime (Galerie foto&Video)

TERRIFYING: Footage shows one of the 22 reported tornado touchdowns tearing through central Illinois Saturday night. https://t.co/IuF72KEcN4 pic.twitter.com/0xaDJLGMuY - CBS News (@CBSNews) 3 decembrie 2018

Power remains out in many sections of Taylorville, #Illinois Sunday evening as storm/tornado cleanup continues. @accuweather @breakingweather pic.twitter.com/PyuYdHsgdV - Blake Naftel (@BlakeNaftel) 2 decembrie 2018

Breaking: Officials estimate that over 100 structures are damaged after massive tornado touches down in Taylorville, Illinois. (Images via @MvilleSpotter) pic.twitter.com/dPuMkX2N0K - PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2 decembrie 2018

Tornado (es) reported in south central Illinois. Major damage reported in Taylorville. https://t.co/yJr4naGtam pic.twitter.com/JcegNwvo09 - FOX 32 News (@fox32news) 2 decembrie 2018

@VORTEXJeff check out this tornado in Butler, IL just now!!!!!! pic.twitter.com/kvKBSTyXoL - Hannah Fogle (@hannahfoges_tbh) 1 decembrie 2018

Serviciul National de Meteorologie a raportat ca in total s-au produs 22 de tornade, arata CNN Cel mai afectat este orasul Taylorville, unde au fost distruse foarte multe case, liniile electrice au fost rupte, iar copacii au fost smulsi din radacina. In jur de 2.000 de persoane au ramas fara curent electric."Este un miracol ca nu a fost nimeni ucis", a spus guvernatorul Bruce Rauner. Acesta a precizat ca numai in Taylorville sunt 21 de raniti, dintre care trei au leziuni majore.De obicei, in Illinois se produc in jur de 40 de tornade, dar un front rece puternic a dus la ceea ce s-a intamplat in weekend, conform Newser A.G.