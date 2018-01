Un tren cu congresmeni americani a lovit o masina de gunoi: Printre victime e si un politician (Foto)

Ziare.

Accidentul a avut loc, miercuri, la o trecere la nivel cu calea ferata din zona Crozet, in statul Virginia, conform CNN, citat de Mediafax.O persoana din camion a murit, iar alta este in stare grava in urma accidentului.In tren se aflau numerosi congresmeni care urmau sa ajunga in statiunea Greenbrier, situata in statul Virginia de Vest, unde va avea loc o reuniune informala a politicienilor republicani la care va participa inclusiv presedintele Donald Trump.Un membru al Congresului, Chuck Fleischmann, a fost ranit. "Sunt putin in stare de soc. Am si unele dureri", a declarat Chuck Fleischmann prin telefon in timp ce era transportat spre spital, pentru The Tennessean.Unii membri ai Congresului au transmis presei ca trenul nu a deraiat, dar ca persoanele aflate in masina de gunoi sunt aparent ranite."Trenul care transporta alesi republicani la seminarul nostru a avut o coliziune, dar Rebecca si eu suntem bine. Securitatea si medicii sunt la bord si ajuta la investigatie si la tratarea ranilor", a scris pe Twitter congresmanul Bradley Byrne, mentionand in mesaj numele sotiei sale, noteaza Agerpres.La randul sau, congresmanul Roger Marshall, care este de profesie medic, a scris tot pe Twitter ca ajuta ranitii.