Un val de lava a inghitit o strada din Hawaii. Magma s-a prabusit peste case de la 30 de metri inaltime (Foto & Video)

Ziare.

com

Furia distrugatoare a vulcanului Kilauea s-a dezlantuit asupra complexului Leilani Estates de pe Insula Mare, numarul caselor si altor scructuri distruse ridicandu-se acum la 82 de la 50 in urma cu cateva zile, a declarat David Mace, purtator de cuvant al Agentiei federale pentru gestionarea situatiilor de urgenta, citat de Reuters.Circa 6.070 de hectare de pamant - circa jumatate din marimea Disney World din Florida - au fost acoperite de lava de pe 3 mai, in ceea ce pare a fi cea mai distructiva eruptie a vulcanului Kilauea de peste un secol, potrivit comitatului Hawaii."Opt case au fost distruse pe acest drum in 12 ore", a postat pe Facebook Ikaika Marzo. In imagini el poate fi vazut pe strada Kaupuli si aratand un camp de lava de culoare neagra acolo unde se afla inainte casa varului sau.In locuri in care erau odata case si gradini tropicale, magma s-a prabusit asupra lor de la 30 de metri inaltime."Este acest val de lava care se ridica si se revarsa si continua sa avanseze", a declarat geologa Wendy Stovall de la Institutul american de geofizica (USGS).In jur de 37 de structuri sunt blocate in lava, ceea ce inseamna ca locuintele sunt inaccesibile, iar oamenii care nu le evacueaza s-ar putea trezi intre ziduri de lava de noua metri inaltime.Stovall a refuzat sa comenteze asupra volumului de lava degajat. Marzo a afirmat insa ca un geolog de la USGS i-a spus ca vulcanul Kilauea va mai degaja multa lava."Ceea ce a fost degajat este doar o mica parte din ceea ce se afla in vulcan", sustine el ca i s-a spus.Desi distrugerile provocate de vulcan sunt limitate la o zona de circa 10 mile patrate (26 kmp), eruptia afecteaza economia insulei bazata pe turism, intrucat potentialii turisti se tem de caderile de cenusa vulcanica sau de smogul care este degajat de vulcan.Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 de vineri a facut Apararea civila din Hawaii sa-i asigure pe cei 200.000 de locuitori ai insulei ca nu exista un risc de tsunami, noteaza Reuters.