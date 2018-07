Un vapor cu turisti s-a scufundat in America: Cel putin 11 oameni au murit

Ziare.

com

Potrivit declaratiilor serifului din comitatul Stone, Doug Rader, la bordul vaporului se aflau 31 de persoane, inclusiv copii. Un grup de scafandri se afla in cautarea persoanelor date disparute, relateaza Reuters, DPA si AFP."Furtuna a sosit foarte repede", a declarat prin telefon pentru AFP Rick Kettels, proprietarul Lakeside resort, un complex hotelier situat pe malul lacului, precizand ca serviciul local de meteorologie nu a avertizat in legatura cu iminenta unei furtuni.Lacul Table Rock, situat in sudul statului Missouri, la frontiera cu Arkansas, este un lac artificial, foarte frecventat de catre turisti.