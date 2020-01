11 militari americani sunt tratati pentru comotii in urma atacului Iranului, desi initial s-a anuntat ca nu sunt victime

Ziare.

"Desi niciun militar american nu a fost omorat in atacul iranian de pe 8 ianuarie asupra bazei aeriene Al Asad, mai multi au fost tratati pentru simptome de comotie cerebrala, din cauza exploziei si sunt in continuare evaluati", a declarat capitanul Bill Urban, purtator de cuvant al comandamentului central american, relateaza Reuters.Ca masura de precautie, unii militari au fost transportati la facilitati americane din Germania sau Kuweit pentru continuarea monitorizarii medicale, a adaugat el."Cand vor fi considerati apti pentru a-si relua atributiile, militarii sunt asteptati sa revina in Irak", a mai spus capitanul Bill Urban.Nu mai putin de 1.500 de americani erau cantonati in marea baza aeriana Al Asad din desertul Anbar.Iranul a lansat mai multe rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau soldati americani, in replica la atacul aerian al SUA in care a fost ucis generalul Qassem Soleimani, pe 3 ianuarie. Initial, s-a anuntat ca s-au inregistrat doar pagube materiale si ca nu au fost raniti soldati americani sau irakieni.