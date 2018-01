Unul din cinci americani poate consuma droguri fara probleme. California, al saselea stat care legalizeaza marijuana

Ziare.

Colorado, Washington , Oregon, Alaska si Nevada au fost primele state care au legalizat vanzarea marijuanei in scop recreational intr-un sistem reglementat de stat, pe baza de licenta si cu plata taxelor. Massachusetts si Maine urmeaza sa adopte reglementari similare in cursul acestui an.In California deja au fost deschise magazine care vand marijuana celor care prefera drogul pentru efectele sale psihoactive. Odata cu intrarea Californiei si a celor 39,5 milioane de rezidenti ai sai in grupul celor care pot consuma legal marjuana, inseamna ca unul din cinci americani are acces la acest drog.Ramane insa interzis consumul in locurile publice, la o distanta mai mica de 300 de metri fata de scoli, la fel si sofatul sub influenta substantei.Noua lege va aduce in bugetul Californiei taxe suplimentare estimate la aproximativ un miliard de dolari.