Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din SUA va cere falimentul din cauza datoriilor

Cererea de faliment va fi depusa cat se poate de repede in cursul acestei luni, conform unei declaratii facute luni de reprezentantii companiei.Anterior acestui anunt, in cursul aceleiasi zile, CEO-ul companiei, Geisha William, a demisionat.Compania a ajuns la datorii de 30 de miliarde de dolari, cele mai multe fiind provocate de incendiile din California, care au avut loc in 2017 si anul trecut.Mai exact, PG&E este cercetata daca a contribuit la extinderea incendiilor ucigase din California din toamna anului trecut, din cauza carora au murit 86 de persoane si 15.000 de case au fost afectate. In plus, investigatorii verifica daca sondele companiei au provocat unele dintre incendiile din octombrie 2017.PG&E are peste 16 milioane de clienti in nordul si centrul Californiei, pentru care furnizeaza energie si gaze.Actiunile companiei au scazut luni cu 55%, la 8,92 dolari, ceea ce a dus capitalizarea companiei pana la sub 5 miliarde de dolari.Pretul energiei din California este de aproximativ 16 kWh, aproape dublu fata de cel din Oregon si Washington, iar media din SUA este de 10 kWh.