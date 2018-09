Uraganul Florence face ravagii in SUA: 12 morti, drumuri inchise, mii de oameni evacuati (Foto&Video)

Foto: Hepta.ro

LIFE-THREATENING STORM SURGE - Check out this terrifying video of storm surge rushing into this neighborhood in Belhaven, NC on Friday! Rough 5-8 foot surf expected south of Cape Hatteras through Sunday morning. #ncwx pic.twitter.com/QSeb183R1y - WeatherNation (@WeatherNation) September 16, 2018

Ziare.

com

Uraganul Florence, retrogradat la categoria de furtuna tropicala in seara zilei de vineri, continua sa afecteze statele americane Carolina de Nord si Sud si se deplaseaza spre vest cu o viteza de 9 km/h, a comunicat sambata spre duminica Centrul National pentru Uragane."Acest sistem varsa cantitati epice de ploaie", a declarat Roy Cooper, guvernatorul statului Carolina de Nord, care a avertizat ca se prognozeaza precipitatii abundente si in zilele urmatoare."Acesta este un uragan urmat de o inundatie", a declarat Henry McMaster, guvernatorul Carolinei de Sud.Numeroase drumuri au fost inchise, iar autoritatile au avertizat asupra riscului producerii de alunecari de teren si viituri in conditiile cresterii nivelului cursurilor de apa.Aproape 800.000 de cladiri din Carolina de Nord si de Sud au ramas fara alimentare cu energie electrica, iar companiile de utilitati estimeaza ca ar putea dura saptamani pana cand reteaua electrica este refacuta in totalitate.Mii de locuitori din orasul Fayetteville, Carolina de Nord, au primit ordine de evacuare din cauza riscului de inundatie ca urmare a iesirii din matca a doua rauri din zona.Presedintele american Donald Trump urmeaza sa intreprinda o vizita in zonele afectate de uraganul Florence, calatoria urmand sa se desfasoare saptamana viitoare, "atunci cand se va stabili ca vizita sa nu va perturba" operatiunile de salvare.Presedintele Trump a emis o declaratie de stare de dezastru in Carolina de Nord si va aloca fonduri federale pentru locutorii din zonele afectate.