Vanzarile de cannabis in SUA ar putea sa le depaseasca pe cele de bauturi racoritoare

Ziare.

com

Practic, industria legala de cannabis din SUA ar urma sa ajunga la vanzari de 75 de miliarde dolari in anul 2030, cifra fiind comparabila cu piata de bauturi racoritoare carbogazoase din America de Nord in 2017, potrivit firmei de cercetare de piata Cowen & Co, transmite Bloomberg.Avand in vedere directiile divergente pe care le inregistreaza cele doua industrii, este posibil ca peste cativa ani cannabisul sa devanseze bauturile racoritoare carbogazoase.Cannabisul este in crestere rapida pe masura ce tot mai multe state americane legalizeaza folosirea acestuia.Anterior, Cowen & Co prognoza ca piata de cannabis va ajunge la 50 de miliarde de dolari in 2026, insa acum aceste estimari sunt prea mici, subliniaza analistul Vivien Azer."Noile prognoze sugereaza ca piata a ajuns deja la aceasta dimensiune", sustine Vivien Azer.Pe de alta parte, vanzarile de bauturi racoritoare carbogazoase sunt in scadere, pe masura ce consumatorii interesati de efectele asupra sanatatii evita bauturile care contin zahar. Potrivit publicatiei de specializate Beverage-Digest, consumul de bauturi racoritoare carbogazoase per capita in SUA a atins in 2016 cel mai scazut nivel din ultimii 31 de ani. De asemenea, datele Euromonitor International arata ca piata de bauturi racoritoare carbogazoase din America de Nord a coborat pana la 76,4 miliarde de dolari anul trecut, de la 78,3 miliarde dolari in 2016.In conditiile in care prognozele arata ca vanzarile de bauturi racoritoare carbogazoase vor fi devansate de cele de cannabis, urmatoarea industrie care se simte amenintata este cea a bauturilor alcoolice. Potrivit analistilor, consumul de alcool a scazut in acele state care au legalizat cannabisul comparativ cu cele care permit doar utilizarea marihuanei in scopuri medicinale sau cele care interzic complet marihuana.