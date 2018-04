Violente intr-un penitenciar din America: Cel putin sapte oameni au murit

Ziare.

Numeroase altercatii au avut loc duminica seara (luni dimineata, ora Romaniei) in Penitenciarul Lee, situat in apropierea oraselului Bishopville, in statul Carolina de Sud."Violentele s-au soldat cu moartea a sapte detinuti si ranirea altor 17", a comunicat Departamentul Penitenciarelor din statul Carolina de Sud, potrivit postului 9News.Conform unor surse, in penitenciar a avut loc o revolta a detinutilor.Niciun agent de politie nu a fost ranit in incidente, informeaza CNN.